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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Песков не согласился с тезисом, что "санкции сокрушили экономику" РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России столкнулась с трудностями из-за санкций, но речи о том, что это привело к ее краху, нет - в ситуации можно найти плюсы.

"Так нельзя сказать. Экономика России переживает трудности, но любые трудности, которые мы переживаем, являются одновременно и возможностями для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на просьбу прокомментировать заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США с союзниками "полностью сокрушили российскую экономику".

Песков напомнил о пословице "нет худа без добра". "Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков США Джен Псаки

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