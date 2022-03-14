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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Авиарегулятор ЕС приостановил сертификаты российских авиакомпаний

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) вслед за санкциями ЕС против РФ приостановило действие сертификатов российских предприятий гражданской авиации, говорится на сайте регулятора.

"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции", - сказано в сообщении.

В списке организаций с приостановленными сертификатами перечислены крупнейшие российские авиакомпании ("Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии" и другие), предприятия сферы техобслуживания авиатехники ("А-Техникс", "S7 Инжениринг", "Волга-Днепр техникс" и другие).

Кроме того, в списке представлены типы воздушных судов, сертификаты которых приостановлены: в их числе произведенные в РФ Superjet 100 и Ту-204.

EASA также решила приостановить прием и рассмотрение уже поступивших от российских организаций заявок на сертификацию, сказано на сайте регулятора.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

EASA Евросоюз

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