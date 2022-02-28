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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Ирландский и сингапурский лизингодатели разорвали контракты с авиакомпаниями РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ирландский лизингодатель AerCap объявил о прекращении сотрудничества с российскими авиакомпаниями в связи со введением санкций против России. Это же сделать планирует сингапурский лизингодатель BOC Aviation, у которого есть подразделения в Дублине и Лондоне.

Военная операция на Украине

"Европейский союз, Соединенные Штаты и другие страны ввели широкий набор санкций против России. Эти санкции включают запрет на поставку самолетов и авиационных компонентов российским организациям или для использования в России. AerCap намерена полностью соблюдать все применимые санкции, которые потребуют от нас прекращения нашей лизинговой деятельности с российскими авиакомпаниями", - говорится в сообщении AerCap на сайте Ирландской фондовой биржи.

На конец прошлого года около 5% балансовой стоимости парка воздушных судов компании приходилось на самолеты в лизинге у российских авиакомпаний, отметила компания.

"Если наши арендаторы не будут сотрудничать в возврате наших самолетов после прекращения аренды, мы можем столкнуться с препятствиями и, скорее всего, понесем значительные расходы и расходы при возврате имущества", - полагает AerCap.

По данным "Интерфакса", среди клиентов ирландской компании - авиакомпании группы "Аэрофлот" и S7.

"Санкции ЕС, введенные 26 февраля, требуют прекращения договоров аренды между арендодателями из ЕС и авиакомпаниями в России до 28 марта и затронут большинство наших самолетов в России. Наша политика заключается в полном соблюдении всех законов, применимых к нашему бизнесу", - сообщил "Интерфаксу" представитель BOC Aviation.

"У нас есть 18 самолетов, составляющих 4,5% нашего собственного парка, которые базируются в России и находятся в аренде у четырех российских авиакомпаний: "Победа", "Уральские авиалинии", S7 и AirBridgeCargo", - перечислил он.

AerCap Ирландия Сингапур Украина США Евросоюз BOC Aviation Аэрофлот S7

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