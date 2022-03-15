Посол РФ в Вашингтоне заявил об однобокости освещения в западных СМИ событий на Украине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что в западных СМИ крайне однобоко освещают события на Украине.

"Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором", - говорится в комментарии Антонова для издания Newsweek по украинской тематике, размещенном на странице посольства РФ в фейсбуке во вторник.

"Ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США. Наглядный пример - блокировка трансляций российских государственных СМИ в YouTube. Доходит до легитимизации призывов к насилию в отношении инакомыслящих", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Он считает показательным тот факт, что американские телеканалы не показали ни одного репортажа об атаке украинских военных, которые выпустили 14 марта по жилому кварталу Донецка тактическую ракету "Точка-У" с кассетным боезарядом. В результате погибли более 20 мирных жителей, ещё около 30 человек получили тяжелые ранения.

"Такое ощущение, что это никого не волнует", - отметил посол.

"При этом здесь подняли вселенский крик о действиях Вооруженных Сил России по ликвидации иностранных наемников, прибывших на украинскую территорию, чтобы убивать русских", - добавил Антонов.

В этой связи он подчеркнул, что российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры. "В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов. Они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения", - указал посол РФ.

Антонов выразил надежду, что "американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе".