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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Минобороны РФ заявили о 20 погибших и 28 пострадавших в Донецке

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - По центру Донецка в понедельник была выпущена ракета "Точка-У", обстрел велся с подконтрольного украинской стороне района, погибли 20 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибло 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его данным, 14 марта около 11 часов 30 минут московского времени был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка.

"Обстрел города произведен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - сказал Конашенков.

"Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением", - отметил представитель ведомства.

"Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей", - сказал Конашенков.

"Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск, после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве", - сказал генерал-майор.

"Точка" - советский тактический ракетный комплекс. Модернизированный ракетный комплекс "Точка-У" предназначен для поражения важных целей в тактической глубине построения войск противника: наземных средств, разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов. Дальность стрельбы - до 120 км.

Минобороны РФ

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