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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:25

Южная Корея предоставит Украине военную материальную и медицинскую помощь

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея предоставит Украине военную помощь нелетального характера, такую как пуленепробиваемые шлемы и одеяла, а также предметы медицинского назначения, сообщает агентство "Ренхап".

Пакет материально-технической поддержки, который Южная Корея планирует направить на Украину, оценивается в 1 млрд вон (более $804 тысяч). Он состоит примерно из 20 предметов, включая палатки, еду, готовую к употреблению, покрывала и аптечки первой помощи.

"Что касается деталей, в том числе того, как помощь будет отправляться, и других конкретных связанных с этим вопросов, консультации продолжаются", - заявил представитель министерства обороны Пу Сын Чхан.

Украина Южная Корея

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