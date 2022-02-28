Южная Корея готова присоединиться к мерам по отключению ряда банков РФ от SWIFT

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея готова присоединиться к международному решению отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за ситуации вокруг Украины, сообщает " Ренхап" со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

"Сеул также планирует присоединиться к международному движению по исключению России из платежной системы SWIFT и уведомил Соединенные Штаты об этом решении по дипломатическим каналам", - сообщили агентству в министерстве.

Кроме того, сообщается, что Южная Корея решила запретить экспорт стратегических материалов в Россию.

Ранее Вашингтон объявил об ограничениях на экспорт технологий и продукции американского происхождения 49 российским военным организациям, включая министерство обороны.

Ранее также стало известно, что Япония намерена присоединиться к западным странам при отключении ряда российских банков от системы SWIFT. Об этом сообщило в воскресенье издание The Japan Times со ссылкой на японского премьер-министра Фумио Кисиду.

По данным издания, премьер заявил, что Токио также введет санкции против российских руководителей и выделит Украине экстренную финансовую помощь.