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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:25

Суд санкционировал арест племянника Назарбаева сроком на два месяца

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана во вторник санкционировал арест бизнесмена Кайрата Сатыбалды, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе столичного суда во вторник.

"Сегодня специализированный межрайонный следственный суд столицы санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Кайрата Сатыбалды", - сказал собеседник агентства.

Сатыбалды является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

В минувшее воскресенье антикоррупционная служба Казахстана сообщила о задержании Сатыбалдыулы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

Позже глава антикоррупционной службы Олжас Бектенов уточнил, что Сатыбалды был задержан в аэропорту Алматы. По его информации, племянник Назарбаева намеревался вылететь в Дубай.

Казахстан Нурсултан Назарбаев Кайрат Сатыбалдыулы

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