Племянник Назарбаева задержан по подозрению в хищениях в "Казахтелекоме"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Антикоррупционная служба Казахстана задержала по подозрению в хищениях в нацкомпании "Казахтелеком" племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы, сообщила пресс-служба антикоррупционного агентства в воскресенье.

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении антикоррупционного агентства.

"Проверяется причастность К. Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства", - говорится в сообщении Антикоррупционной службы, распространенном в воскресенье.

"Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

Кайрат Сатыбалдыулы - сын младшего брата экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, Сатыбалды Назарбаева. Входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние оценивается в $163 млн.

По данным ряда казахстанских СМИ, племянник экс-президента Казахстана указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более чем 24% акций казахстанской телекоммуникационной компании "Казахтелеком".

Ранее он работал на госслужбе, был заместителем акима столицы, занимал руководящие должности в национальных компаниях.

"Казахтелеком" занимает доминирующее положение на местном рынке телекоммуникаций. Крупнейшим акционером является госфонд "Самрук-Казына" (45,9%).