Суд в Алма-Ате отправил в тюрьму казахстанцев за оскорбление русских в соцети

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Суд Алмалинского района Алма-аты приговорил к пяти годам лишения свободы двух горожан за посты в фейсбуке с оскорблениями русских и разжиганием национальной и социальной розни, сообщила пресс-служба этого суда.

Суд установил, что подсудимые с 2018 года публиковали "посты, направленные на разжигание национальной и социальной розни, оскорбление национальной чести и достоинства лиц русской национальности", а также "призывали применять физическую силу к лицам русской национальности, указывая на неполноценность граждан русской национальности по признаку их национальной и расовой принадлежности".

Один из них в фейсбуке, "представив себя национал-патриотом, призывал к изменению государственного строя, пропагандировал насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя, предлагая привести к власти преступников, находящихся за пределами республики", отметили в пресс-службе.

Второй в фейсбуке предлагал радикальные меры по борьбе с коррупцией.

В суде оба блогера вину не признали, но не отрицали, что речь идет об их постах в соцсети.

Отбывать срок они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Одному из них дополнительно запрещено 3 года заниматься общественно-политической деятельностью с использованием СМИ и телекоммуникационных сетей.