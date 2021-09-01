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Президент Казахстана призвал цивилизованно относиться к русскому языку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя препятствовать использованию русского языка в стране и предложил подходить к языковому вопросу цивилизованно. Он сказал это в ежегодном послании к согражданам.

Президент напомнил, что русский язык по закону имеет статус официального и закон запрещает мешать его использованию.

По его словам, для граждан Казахстана "согласие, толерантность - это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков": "Мы, согласно конституции, единая нация и в этом наша безусловная сила".

При этом Токаев считает, что каждый, кто связывает свое будущее с Казахстаном, "должен стремится изучить казахский язык".

"Это должно стать первым признаком патриотизма. Если наша молодежь будет изучать другие языки, в том числе и русский, от этого хуже не будет. Граница между Россией и Казахстаном самая протяженная в мире. Русский язык - один из шести официальных языков ООН. Поэтому к этому вопросу мы должны относиться цивилизованно, - сказал глава государства. - Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма, не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность".

В августе проблему русского языка в странах СНГ стали обсуждать в связи с инцидентом в Бишкеке. В соцсетях появилась видеозапись конфликта в детском центре развлечений "MagicCity", где нетрезвый мужчина требовал, чтобы сотрудница говорила с ним по-киргизски и даже бросил в ее сторону калькулятор, обвиняя в незнании государственного языка.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы обсудил этот инцидент и предложил обдумать новые меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию, для тех, кто за границей ущемляет права русскоязычных. В тот же день Госкомитет нацбезопасности Киргизии объявил официальное предостережение напавшему на продавщицу. Затем он был задержан и арестован по делу о хулиганстве.

В Казахстане казахский язык является государственным, русский - официальным.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан ООН Киргизия

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