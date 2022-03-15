Около 5 млн евро заморожено в банках Литвы в рамках санкций против России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Литве с 24 февраля под санкции уже попали 11 компаний и пять физических лиц, связанных с близкими к Кремлю российскими олигархами, сообщил агентству BNS председатель комитета парламента Литвы по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

Так, по его данным, в литовских банках заморожены принадлежащие им 3,224 млн евро, 1,368 млн долларов и 645 тыс. рублей.

По его словам, под санкции также попали трое российских олигархов, включенных в санкционные списки ЕС, связанные с военной промышленностью, - глава концерна "Ростех" Сергей Чемезов, глава горно-металлургической компании "Северсталь", акционер "Ленты" Алексей Мордашов, акционер туроператора TUI и магнат удобрений и угля Андрей Мельниченко.

При этом Маяускас не указал названий компаний, к которым были применены санкции в Литве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.