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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

В Литве заблокировали счета местного трейдера "Интер РАО"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Литовский поставщик электроэнергии Inter RAO Lietuva, входящий в российский холдинг "Интер РАО", лишился возможности распоряжаться своими банковскими счетами, сообщили агентству BNS в Службе расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы.

Там объяснили, что компанию связывают с Игорем Сечиным, попавшим под санкции. Он возглавляет совет директоров российского ПАО "Интер РАО".

Начальник отдела коммуникаций Inter RAO Lietuva Юозас Рузгис сказал BNS, что компания пока не располагает информацией о введенных санкциях. Он заверил, что все обязательства перед клиентами продолжают выполняться.

51% акций Inter RAO Lietuva, которая занимается торговлей российской электроэнергией, принадлежит RAO Nordic, зарегистрированной в Финляндии. RAO Nordiс - "дочка" "Интер РАО".

С 17 марта акции Inter RAO Lietuva также будут исключены из торгового списка иностранных акций First North, сообщила Вильнюсская фондовая биржа Nasdaq. Акции компании продолжают котироваться на Варшавской фондовой бирже.

В прошлом году Inter RAO Lietuva заработала в Литве 7,4 млн евро чистой прибыли - почти на треть меньше, чем в 2020 году, ее выручка составила 120,4 млн евро - на 10% меньше.

Интер РАО Литва RAO Lietuva Игорь Сечин RAO Nordiс Финляндия

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