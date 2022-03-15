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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Белорусские депутаты продлили использование белорусских военных объектов армией РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей белорусского парламента ратифицировала договоры о сотрудничестве с Россией в военной сфере. Законопроект депутатам представил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Речь идет о ратификации межправительственного протокола о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, а также о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении.

Белоруссия Минобороны Виктор Хренин Вилейка Барановичи

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