Белорусские депутаты продлили использование белорусских военных объектов армией РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей белорусского парламента ратифицировала договоры о сотрудничестве с Россией в военной сфере. Законопроект депутатам представил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Речь идет о ратификации межправительственного протокола о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, а также о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении.