Совфед одобрил продление использования в Белоруссии узла "Барановичи" и станции Вилейка

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские сенаторы ратифицировали межправительственные протоколы о продлении на 25 лет срока использования российской стороной двух военных объектов на территории Белоруссии. Протоколы были подписаны в Москве в октябре 2021 года, первоначальные соглашения действуют с января 1995 года.

В одном из протоколов говорится о продлении срока завершения строительства, использования и содержания узла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении, в другом - о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания белорусской радиостанции Вилейка.

Узел "Барановичи" - отдельный радиотехнический узел российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Он предназначен для автоматического обнаружения, сопровождения баллистических ракет и космических объектов, определения параметров их движения и выдачи информации о ракетно-космической и помеховой обстановке на командные пункты СПРН. Недвижимое имущество узла "Барановичи" и земельный участок, на котором он расположен, в соответствии с этим соглашением переданы белорусской стороной в пользование России на безвозмездной основе.

Если соглашение по "Барановичам" прекратит действовать, это приведет к выводу узла из состава российской СПРН и снижению возможности по обнаружению пусков баллистических ракет на Западном стратегическом воздушно-космическом направлении.

Радиостанция Вилейка предназначена для обеспечения управления морскими стратегическими ядерными силами и силами общего назначения ВМФ в зоне своей ответственности, передачи сигналов централизованного боевого управления, боевой и оперативной информации на подводные лодки и надводные корабли ВМФ, сигналов и эталонных частот Государственной системы единого времени в интересах всех видов Вооруженных Сил России.

Также станция используется для радиоподавления сверхдлинноволновых средств радиосвязи противника.

Недвижимое имущество радиостанции и земельный участок, на котором она расположена, переданы белорусской стороной в пользование России на период действия соглашения на безвозмездной основе без взимания всех видов налогов, кроме налогов, связанных с хозяйственной деятельностью.

Необходимость продления срока действия соглашения обусловлена тем, что его прекращение приведет к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками, находящимися в подводном положении, при выполнении ими задач боевой службы в Атлантическом океане.