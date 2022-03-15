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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Забастовка в аэропортах Германии привела к сбоям с вылетами

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Забастовка сотрудников безопасности немецких аэропортов проходит второй день подряд, из-за нее в стране отменены сотни рейсов, сообщает во вторник Associated Press.

Большое количество рейсов отменены в одном из крупнейших аэропортов Европы, в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Забастовка началась в 2:00 по местному времени, точки досмотра пассажиров с этого времени не работают. Попасть на свой рейс могут только пассажиры, прибывшие в аэропорт на стыковочный рейс в другую страну.

По данным компании-оператора Fraport, как минимум 130 из 818 рейсов отменены. Предполагалось, что во вторник аэропортом воспользуются порядка 71 тыс. пассажиров.

На забастовку во вторник вышли также сотрудники аэропортов Гамбурга, Штутгарта и Баден-Бадена. В аэропорту Мюнхена забастовка не прекращается с полудня понедельника. В аэропортах Берлина, Дюссельдорфа и Ганновера из-за забастовки накануне также отменили десятки рейсов.

Ранее профсоюз Verdi провел три раунда переговоров с Федеральной ассоциацией компаний по обеспечению авиационной безопасности с требованием повысить уровень заработной платы 25 тыс. сотрудников с почасовой оплатой труда как минимум на один евро. Переговоры не были успешными, ожидается, что они будут продолжены.

Германия Франкфурт-на-Майне

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