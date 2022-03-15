Суд в Минске приговорил главного редактора "Нашей Нiвы" к 2,5 года колонии

Их признали виновными в неправильной оплате услуг ЖКХ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Минске суд приговорил к 2,5 года колонии главного редактора издания "Наша Нива" Егора Мартиновича и начальника отдела рекламы и маркетинга этого издания Андрея Скурко, сообщил правозащитный центр "Весна".

Они признаны виновным в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" (часть 2 статьи 216 Уголовного кодекса, до пяти лет ограничения или лишения свободы).

Оба были задержаны в июле 2021 года и арестованы.

По версии следствия, Мартинович и Скурко как должностные лица редакции с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире Скурко офисы для осуществления предпринимательской деятельности, не заключив договоры о расчетах за ЖКУ по тарифам для юридических лиц. В этот период они платили за услуги ЖКХ по тарифам для населения, причинив РУП "Минскэнерго" и КУП "Минскводоканал" ущерб более чем на 10 тысяч белорусских рублей. Ущерб они возместили в полном объеме.

В ноябре 2021 года соцсети и интернет-каналы издания были признаны экстремистскими материалами. 27 января 2022 г. "Наша Нiва" была признана в Белоруссии экстремистским формированием.

Газета "Наша Нiва" была основана в 1906 году, восстановлена в 1991 году, в интернете выходит с 1997 года.