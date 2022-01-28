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Руководство газеты "Наша Нiва" будут судить за неправильную оплату услуг ЖКХ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении главного редактора газеты "Наша Нiва" Егора Мартиновича и начальника отдела рекламы и маркетинга издания Андрея Скурко, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

Им инкриминировано "причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" (ч.2 ст.216 Уголовного кодекса республики Белоруссия). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Согласно материалам дела Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы данных организаций для осуществления предпринимательской деятельности. При этом обвиняемые не заключили договоры, предусматривающие расчеты за жилищно-коммунальные услуги по тарифам для юридических лиц. Они оплачивали услуги по тарифам для населения в отношении жилых помещений, в которых граждане зарегистрированы по месту жительства или пребывания.

По оценке прокуратуры, этими действиями обвиняемые причинили ущерб РУП "Минскэнерго" и КУП "Минскводоканал" в сумме свыше 10 тыс. белорусских рублей, который Скурко и Мартинович возместили в полном объеме.

Избранную ранее в отношении обвиняемых меру пресечения (заключение под стражу) прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней.

В чем обвиняют руководителей газеты "Наша Ніва"

Главного редактора газеты "Наша Ніва" Егора Мартиновича и руководителя отдела рекламы Андрея Скурко задержали 8 июня 2021 г. по обвинению в экономическом преступлении и заключили под стражу.

27 января 2022 г. коллектив редакции газеты "Наша Нiва" был признан в Белоруссии экстремистским формированием. В ноябре 2021 года решением суда экстремистскими материалами были признаны Telegram-канал газеты, аккаунты "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", Instagram, YouTube.

Газета "Наша Нiва" была основана в 1906 году, восстановлена в 1991 г., в интернете выходит с 1997 года.

Белоруссия Наша Нiва Егор Мартинович Андрей Скурко

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