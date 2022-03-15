Крупнейший индонезийский стартап GoTo планирует IPO на $1,1 млрд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший индонезийский стартап GoTo Group планирует первичное размещение акций на сумму $1,1 млрд. Компания подала заявку на проведение IPO, ожидая получить по его итогам оценку примерно в $30 млрд, пишет The Wall Street Journal.

GoTo (официальное название PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk) была создана в 2021 году после объединения ведущих технологических стартапов Индонезии Gojek и Tokopedia. Компания предоставляет услуги заказа мототакси, доставки еды и различных товаров, а также сервисы онлайн-платежей и электронной торговли. В число ее инвесторов входят американская Google, китайская Tencent Holdings Ltd. и сингапурская Temasek Holdings.

В случае проведения GoTo IPO на заявленную сумму, оно войдет в топ-5 по объему в мире в этом году, а также станет пятым по величине за всю историю Индонезии, согласно данным Dealogic.

"Индонезия является одним из крупнейших и наиболее интересных растущих рынков в мире, о чем свидетельствует устойчивость нашего рынка капитала в этом году на фоне волатильности мирового рынка", - заявил исполнительный директор GoTo Андре Соэлистьо.

Фондовый рынок Индонезии превосходит многих конкурентов, отмечает WSJ. Фондовый индекс страны IDX прибавил более 5% в этом году. Для сравнения: американский Dow Jones Industrial Average не изменился с начала текущего года, сводный европейский STOXX Europe 600 вырос на 1,8%, а гонконгский Hang Seng упал почти на 37%.

GoTo конкурирует с такими компаниями, как сингапурские Grab Holdings Inc. и Sea Ltd., акции которых подешевели на 58% и 61% соответственно в этом году.

Индонезия - четвертая по численности населения в мире и самая густонаселенная страна в регионе Юго-Восточная Азия, где проживает более 600 млн человек.