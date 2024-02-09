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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Азиатские операторы сервисов такси Grab и GoTo Group начали обсуждать слияние

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшие операторы сервисов заказа такси и доставки еды в Юго-Восточной Азии Grab Holdings Ltd. и GoTo Group ведут переговоры о слиянии, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, переговоры носят предварительный характер, стороны обсуждают различные варианты сделки. В частности, сингапурская Grab может приобрести индонезийскую GoTo, оплатив сделку либо денежными средствами, либо собственными акциями, либо комбинацией денежных средств и акций, отметил один из источников.

Сделка между двумя крупнейшими IT-компаниями Юго-Восточной Азии, совокупная капитализация которых составляет почти $20 млрд, будет внимательно проверяться регуляторами. Grab и GoTo являются лидерами на рынках Индонезии и Сингапура, и их слияние может ослабить конкуренцию в некоторых регионах.

Сервисы такси обеих компаний имеют десятки миллионов клиентов, и объединение операций позволило бы компаниям поднять цены на услуги, а также сэкономить на расходах.

По словам одного из источников, стороны то начинают, то прекращают переговоры. Крупные акционеры обеих компаний поддерживают сделку, отметил он.

Компании также обсуждают и другие возможности, например, разделение ключевых рынков - Сингапура и Индонезии, говорят источники.

Grab Сингапур Индонезия GoTo Group ЮВА
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