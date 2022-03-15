Путин и король Бахрейна обсудили сотрудничество в политике и торговле

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы, сообщила пресс-служба Кремля.

Они обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также взаимодействие в борьбе с коронавирусом, в том числе применение в королевстве российских вакцин.

Путин в этой беседе рассказал королю "о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о предпринимаемых мерах по защите гражданского населения, а также о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями", говорится в пресс-релизе.

Стороны договорились продолжать личные контакты и выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных связей между Россией и Бахрейном.