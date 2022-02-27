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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Путин проинформировал премьера Израиля о ходе спецоперации РФ в Донбассе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьером Израиля Нафтали Беннетом, отметил, что делегация РФ находится в Гомеле и готова к переговорам с Киевом, однако последние до сих пор не воспользовались этой возможностью, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью", - говорится в сообщении.

"В свою очередь Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сторонами было "условлено продолжить двусторонние российско-израильские контакты на различных уровнях".

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Украина Донбасс Израиль Нафтали Беннет

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