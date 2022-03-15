Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Зеленский признал, что Украине не войти в НАТО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На Украине начинают понимать, что в НАТО стране не войти и придется рассчитывать на себя, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем. Мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали о том, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", - сказал Зеленский во вторник на встрече с лидерами государств Объединенного экспедиционного корпуса.

Он добавил, что Украина в настоящее время не претендует на активизацию 5-й статьи договора о НАТО (Статья 5 "Коллективная оборона" договора НАТО означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса).

"Мы всегда говорим о том, что наше небо нужно защищать так, как и небо Альянса. Но мы всегда понимаем, что есть "но". Но: каким будет ответ НАТО членам Альянса, если они уже обращаются с просьбой о защите на случай, если и к ним прилетят российские ракеты, и, не дай бог, российские самолеты?" - спросил он.

По словам Зеленского, для того, чтобы 5-ая статья договора НАТО заработала на практике, должна быть уверенность в том, что Альянс не побоится отреагировать и "не будет этого гипноза у НАТО о третьей мировой войне". "Сейчас этой уверенности быть не может. Мы предложили путь для того, чтобы Украина смогла защитить свое небо и людей самостоятельно. Я хотел бы, чтобы все услышали это, и особенно думали о самостоятельной защите те страны, которые имеют общую границу с РФ. И мы делаем все, чтобы получить ПВО и самолеты", - сказал он.

"Напоминаю, нужны новые форматы взаимодействия, решительность. И, если мы не можем войти в открытые двери, то мы должны сотрудничать с такими сообществами, с которыми мы это можем и которые будут нам помогать. Мы бы хотели иметь надежные гарантии", - заявил Зеленский.

В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Швеция и Норвегия.

НАТО Украина Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Канада добавила в санкционные списки по России еще 15 человек

Британия ввела санкции против Мишустина, Собянина, Медведева и Пескова

Британия ввела санкции против Мишустина, Собянина, Медведева и Пескова

Сеть кинотеатров AMC Entertainment внезапно купила 22% золотодобывающей компании

Вьетнам вернул безвизовый въезд в страну для российских туристов

В США подорожали электромобили Tesla на фоне роста издержек производства

В США подорожали электромобили Tesla на фоне роста издержек производства
Военная операция на Украине

В Киеве сообщили о возобновлении переговоров с Россией

Литовский профсоюз предложил национализировать местный завод "ЕвроХима"

Источник анонсировал на среду визит главы МИД Турции в Москву

Около 5 млн евро заморожено в банках Литвы в рамках санкций против России

Песков отказался прогнозировать сроки подписания мирного соглашения между РФ и Украиной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код