Зеленский признал, что Украине не войти в НАТО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На Украине начинают понимать, что в НАТО стране не войти и придется рассчитывать на себя, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем. Мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали о том, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнеров, которые нам помогают", - сказал Зеленский во вторник на встрече с лидерами государств Объединенного экспедиционного корпуса.

Он добавил, что Украина в настоящее время не претендует на активизацию 5-й статьи договора о НАТО (Статья 5 "Коллективная оборона" договора НАТО означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса).

"Мы всегда говорим о том, что наше небо нужно защищать так, как и небо Альянса. Но мы всегда понимаем, что есть "но". Но: каким будет ответ НАТО членам Альянса, если они уже обращаются с просьбой о защите на случай, если и к ним прилетят российские ракеты, и, не дай бог, российские самолеты?" - спросил он.

По словам Зеленского, для того, чтобы 5-ая статья договора НАТО заработала на практике, должна быть уверенность в том, что Альянс не побоится отреагировать и "не будет этого гипноза у НАТО о третьей мировой войне". "Сейчас этой уверенности быть не может. Мы предложили путь для того, чтобы Украина смогла защитить свое небо и людей самостоятельно. Я хотел бы, чтобы все услышали это, и особенно думали о самостоятельной защите те страны, которые имеют общую границу с РФ. И мы делаем все, чтобы получить ПВО и самолеты", - сказал он.

"Напоминаю, нужны новые форматы взаимодействия, решительность. И, если мы не можем войти в открытые двери, то мы должны сотрудничать с такими сообществами, с которыми мы это можем и которые будут нам помогать. Мы бы хотели иметь надежные гарантии", - заявил Зеленский.

В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Швеция и Норвегия.