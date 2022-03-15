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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Зеленский попросил западных партнеров о поставках военной авиации

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров к увеличению объема военной помощи, сделав особый акцент на поставки авиатехники.

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Выступая по видеосвязи во вторник на встрече глав государств Объединенного экспедиционного корпуса, он сказал, "все знают, что нам жизненно необходимо сегодня - самолеты". Отметив, что "без ваших усилий было бы сложно", Зеленский заявил: "нам нужно еще".

"Объем, который вы даете... на неделю мы используем за 20 часов", - сказал президент.

В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Швеция и Норвегия.

Украина Владимир Зеленский

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