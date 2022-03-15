Зеленский попросил западных партнеров о поставках военной авиации

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров к увеличению объема военной помощи, сделав особый акцент на поставки авиатехники.

Выступая по видеосвязи во вторник на встрече глав государств Объединенного экспедиционного корпуса, он сказал, "все знают, что нам жизненно необходимо сегодня - самолеты". Отметив, что "без ваших усилий было бы сложно", Зеленский заявил: "нам нужно еще".

"Объем, который вы даете... на неделю мы используем за 20 часов", - сказал президент.

В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Швеция и Норвегия.