В Южной Корее заявили о неудачном запуске снаряда КНДР

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - КНДР в среду выпустила неопознанный снаряд, но запуск, похоже, прошел неудачно, сообщили военные Южной Кореи.

"По нашей оценке, запуск снаряда, по-видимому, был неудачным, поскольку он не смог достичь определенной высоты на ранней стадии разгона", - сообщил агентству "Ренхап" представитель Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

Он не стал уточнять, упал снаряд или взорвался в воздухе, отметив, что "нужен подробный анализ".

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) сообщил, что Северная Корея запустила снаряд из района Сунан в Пхеньяне в 9:30 утра (3:30 по мск).

В прошлую пятницу Вашингтон и Сеул заявили, что запуски ракет, проведенные КНДР 27 февраля и 5 марта (по-местному времени), были направлены на испытание новой системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Как сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, целью этих испытаний, вероятно, была оценка новой системы перед проведением в будущем испытаний на дальность.

Нынешний запуск является десятым для КНДР в этом году.