В Японии заявили о запуске КНДР снаряда, якобы похожего на баллистическую ракету

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Японские правительственные чиновники утверждают, что Северная Корея, похоже, запустила баллистическую ракету, сообщают местные СМИ.

"Северная Корея запустила в среду нечто похожее на баллистическую ракету", - сообщил представитель министерства обороны Японии.

Минобороны Японии заявляет, что следит за ситуацией, чтобы выяснить, какое влияние возможный запуск может оказать на страну.

Южная Корея также сообщила о запуске КНДР неопознанного снаряда.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) сообщил, что Северная Корея запустила снаряд из района Сунан в Пхеньяне в 9:30 утра (3:30 по мск).

"Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят дополнительный анализ", - говорится сообщении JCS, которое цитирует "Ренхап".

В прошлую пятницу Вашингтон и Сеул заявили, что запуски ракет, проведенные КНДР 27 февраля и 5 марта (по-местному времени), были направлены на испытание новой системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Как сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, целью этих испытаний, вероятно, была оценка новой системы перед проведением в будущем испытаний на дальность.

Нынешний запуск является десятым для КНДР в этом году.

На прошлой неделе администрация США пришла к выводу, что Северная Корея недавно провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты нового типа.