Мессенджер Slack начал ограничивать доступ клиентам из РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Корпоративный мессенджер Slack начал ограничивать доступ клиентам из России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление компании.

"Slack должна принять меры для соблюдения санкционных норм США и других стран, где мы работаем", - говорится в сообщении. В некоторых случаях компания будет приостанавливать действие учетных записей без предварительного уведомления, также отмечается в сообщении.

По данным Axios, ограничения в работе Slack распространяются в основном на организации, которые подпали под прямые санкции.

Накануне СМИ сообщили о том, что пользователи из РФ начали жаловаться на удаление аккаунтов Slack без каких-либо предупреждений от компании; в частности, это затронуло разработчиков Сбера.

На прошлой неделе Salesforce, которой принадлежит Slack, заявила о том, что прекращает сотрудничество с реселлерами из России.