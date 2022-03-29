Ритейлер Decathlon приостановит работу магазинов в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Французский ритейлер Decathlon, управляющий сетью магазинов спортивных товаров, приостановит работу магазинов в России из-за трудностей с поставками.

Условия осуществления поставок не позволяют продолжать деятельность Decathlon в стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Сеть Decathlon в России объединяет более 50 магазинов, следует из данных на сайте компании.

По информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Октоблу" (операционная компания Decathlon в РФ) в 2020 году составила 21,8 млрд рублей, чистая прибыль - 408,7 млн рублей.