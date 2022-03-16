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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:15

В Казахстане появится четыре новых региона

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в послании к народу, что Алма-Атинская область будет разделена на две - Жетысускую и Алма-Атинскую.

Их административные центры расположатся в Талдыкоргане и Капшагае.

Также президент решил выделить из Карагандинской области Улытаускую, а из Восточно-Казахстанской - Абайскую в Семипалатинском регионе.

"В Семипалатинском регионе будет создана Абайская область, город Семей станет областным центром новой области", - сказал он.

Улытауская область будет образована на месте бывшей Жезказганской области (ныне Карагандинская область).

"Жезказган снова станет областным центром. Создание независимого региона в этом регионе - важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане", - добавил Токаев.

Алма-Ата Казахстан Касым-Жомарт Токаев Карагандинская область Восточно-Казахстанская область Талдыкорган

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