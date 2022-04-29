Президент Казахстана предложил референдум по поправкам к Конституции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана, председатель Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдума по внесению поправок в Конституцию, высказав мнение, что это укрепит взятый страной курс на демократизацию. Он заявил об этом на сессии АНК.

"Когда готовились эти реформы, мы думали, что проект поправок в Конституцию будет рассмотрен парламентом. Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", - сказал президент.

Он назвал референдум важнейшим демократическим институтом и напомнил, что в стране его проводили в последний раз в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция.

"Затем был принят конституционный закон "О республиканском референдуме", который, тем не менее, ни разу не применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления", - отметил он.

"Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана", - сказал он.

Изменения в Конституцию были инициированы президентом Токаевым и озвучены им в послании народу "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" на совместном заседании палат парламента 16 марта. Изменения коснутся более 30 статей основного закона страны. Предлагается преобразовать Казахстан из суперпрезидентской республики в президентскую с сильным парламентом, упростить регистрацию партий, запретить президенту членство в партиях на время действия его полномочий, создать Конституционный суд, прописать в Конституции отмену смертной казни.