Премьер Японии заявил о важности проекта "Сахалин-2" для энергетики страны

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Япония на фоне введения санкций против РФ принимает меры по обеспечению стабильного поступления энергоресурсов, проект "Сахалин-2" играет здесь важную роль, заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Наша страна имеет интересы в проектах добычи нефти и газа в Восточной Сибири, начиная с "Сахалина-2". Это проекты, в которых интерес нашей страны состоит в том, чтобы закупать энергию по низким ценам в долгосрочной перспективе", - приводит слова премьера издание "Санкэй".

По его словам, через "Сахалин-2" Япония получает 9% от общих объемов сжиженного природного газа.

"Мы признаем, что с точки зрения обеспечения стабильного энергоснабжения - это важный проект", - отметил премьер.

Он при этом пояснил, что Япония намерена реализовывать санкции против РФ при тесном согласовании с прочими странами G7 с целью гарантировать собственную энергобезопасность.

Ранее на этой пресс-конференции Кисида объявил о расширении санкций против России. В частности, Япония запретит поставки в РФ предметов роскоши, лишит Москву режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Кисида пообещал, что Япония заморозит еще больше российских активов, запретит импорт некоторых продуктов из РФ, что Токио будет сотрудничать с G7 с целью предотвратить использование Россией кредитов Международного валютного фонда и других международных кредиторов.

Японские СМИ ранее сообщали, что японские фирмы Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, владеющие долями в проекте "Сахалин-2", заявили о продолжении работы этого проекта и об отсутствии намерений выходить из него.