США довели группировку своих войск в Европе до 100 тысяч человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Контингент американских Вооруженных сил в Европе на фоне событий на Украине достиг 100 тысяч военнослужащих, следует из данных Пентагона.

Это самая большая численность американских военнослужащих в Европе за почти 20 лет. По данным Европейского командования ВС США, последний раз столько американских военных находилось в Европе в 2005 году.

"Соединенные Штаты за последнее время разместили дополнительные войска и теперь располагают 100 тыс. военнослужащими в Европе", - сообщило Европейское командование ВС США.

В настоящее время Командование располагает примерно 65 тысячами военнослужащими, которые на постоянной основе базируются в Европе, и еще примерно 35 тысячами, размещенными там на временной основе. Наращивание сил началось с начала года. Уже в январе Пентагон довел численность до 80 тыс. военнослужащих.

Новые части и подразделения американских войск были в основном переброшены в Польшу, Германию и Румынию. Как отмечают американские военные, это сделано "для поддержки союзников по НАТО".