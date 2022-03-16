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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

Байден объявит о новой военной помощи правительству Украины на сумму более $1 млрд

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден представит новый пакет военной помощи Украине уже в среду, сообщают американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что Байден объявит о новой военной помощи правительству Украины на сумму более $1 млрд.

Помощь, как ожидается, будет включать противотанковые и зенитные системы, переносные средства ПВО, такие как Javelin и Stinger.

Деньги поступят из $13,6 млрд, выделенных Украине в рамках подписанного Байденом законопроекта о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 года.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты предоставляют более $186 млн дополнительной гуманитарной помощи Украине.

Украина США Джо Байден

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