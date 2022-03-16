Российские военные сообщили об ударе по военным объектам в Виннице

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило об ударе высокоточным оружием по украинским военным объектам в Виннице.

"Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также заявил, что в Чернигове нет российских военных. "В Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут", - сказал Конашенков.

Он назвал фейком распространенное в СМИ видео с погибшими в Чернигове мирными жителями, которые якобы были расстреляны российскими военнослужащими. "На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет. Таким образом, все погибшие люди - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры - очередная постановка СБУ", - заявил Конашенков.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 34 военных объекта Украины. Из них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники", - отметил он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

"В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов", - заявил он.