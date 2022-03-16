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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Военные РФ заявили, что не наносили авиаудар по театру в Мариуполе

Они обвиняют в случившемся украинский батальон "Азов"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что российская авиация не наносила удар в Мариуполе по зданию театра, где могли находиться гражданские лица.

"Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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"По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что российские военные получили от беженцев из Мариуполя информацию о том, что батальон "Азов" мог удерживать в здании театра гражданское население и использовать верхние этажи для огневых точек.

"С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей №3 в Мариуполе, здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 16 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Мариуполь
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