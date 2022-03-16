Байден пообещал продолжить поддерживать Украину

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду пообещал продолжать поддерживать Украину и назвал значимым видеообращение украинского лидера Владимира Зеленского к американскому Конгрессу.

"Мы собираемся продолжить помогать им в то время, как они борются за свободу, демократию и выживание", - заявил Байден, выступая в Белом доме, говоря об Украине.

Кроме того, американский президент назвал важным сегодняшнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США.

"Я благодарю президента Зеленского за его пылкий посыл этим утром. Это была убедительная и важная речь", - отметил Байден.

По сообщению Associated Press, Байден вновь раскритиковал действия РФ на Украине. Отвечая на вопрос американского журналиста о президенте РФ Владимире Путине, Байден заявил, что, по его мнению, "это военный преступник".

Зеленский в среду в видеообращении к Конгрессу США вновь призвал Вашингтон учредить "гуманитарную" бесполетную зону над его страной, а если это невозможно - то поставлять Киеву такие вооружения, как С-300. Байден же в среду объявил, что разрешил доставить Украине дополнительную военную помощь еще на $800 млн.