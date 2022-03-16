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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Байден предоставит Украине дополнительную военную помощь на $800 млн

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду объявил о предоставлении Украине военной помощи еще на $800 млн.

"Сейчас еще раз, используя мои президентские полномочия, я задействую дополнительную военную помощь на $800 млн", - сказал он.

При этом он напомнил, что в субботу Вашингтон выделял $200 млн на поставки вооружений и амуниции Украине.

"Это доводит объем новой помощи США Украине до $1 млрд, и это только на этой неделе", - сказал Байден.

Он пояснил, что среди предоставляемой помощи - 800 единиц зенитных вооружений, в том числе системы дальнего радиуса действия, 9 тыс. единиц противотанковых вооружений, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, включая пулеметы, дробовики, гранатометы, и 20 млн единиц различных боеприпасов, включая артиллерийские.

Также речь идет о выделении беспилотников для Украины, добавил Байден.

США Украина
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