Украинские власти сообщили о семи "зеленых коридорах" для эвакуируемых 20 марта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Семь гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи согласованы на Украине на воскресенье, они будут работать в Киевской и Харьковской областях, а также из Мариуполя в Запорожье, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"На сегодня согласовано семь гуманитарных коридоров. Донецкая область - из Мариуполя в Запорожье. Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомлексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00. В Бердянске продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев, которые двигаются по маршруту в Запорожье", - рассказала она в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Офиса президента.

Также, по ее словам, организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся пешком до поселка Мангуш Донецкой области на запад от Мариуполя.

В Киевской области будут работать гуманитарные коридоры из сел Бобрик и Тарасовка до города Бровары, откуда выедут эвакуационные автобусы. Из города Бородянка будет работать "зеленый коридор" в город Белая Церковь.

"Харьковская область - из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань", - рассказала Верещук, уточнив, что такими грузами будут продукты питания и медикаменты.