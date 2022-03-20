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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:39

В ДНР сообщили об эвакуации 216 человек из Мариуполя в воскресенье

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Донецкая народная республика эвакуировала из удерживаемого украинскими нацбатальонами Мариуполя более двухсот человек, сообщили "Интерфаксу" в штабе территориальной обороны ДНР.

"В течение дня 20 марта, с 8:00 до 18:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 216 человек, включая 41 ребенка", - сказали в штабе.

Отмечается, что в настоящее время все они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Накануне в штабе сообщали, что из Мариуполя за сутки эвакуировали 541 человека.

Мариуполь - город с населением порядка 400 тысяч человек, расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины.

Хроника 24 февраля – 20 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Донбасс ДНР Мариуполь
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