В Словакии начинается развертывание системы ПВО Patriot

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Первые натовские подразделения, в задачу которым поставлено развертывание системы ПВО Patriot, прибыли в Словакию, сообщает в воскресенье словацкое издание "Господарски новины".

Со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя оно сообщает, что система будет размещена на военно-воздушной базе "Слиач" в центральной части Словакии.

Министр также отметил, что система Patriot не является заменой системе С-300 советского производства, которая стоит на вооружении Словакии. По его словам, речь идет о еще одном элементе обороны воздушного пространства страны.

Газета напоминает, что систему Patriot Словакии предоставили Германия и Нидерланды в рамках программы по усилению восточного фланга НАТО.

На этой неделе Надь заявил, что Братислава готова передать систему С-300 советского производства Украине, но при условии, что словацкая армия получит замену.

Ранее Польша предлагала направить на Украину стоящие на вооружении страны истребители МиГ-29 советского производства, но так же в обмен на более современные американские самолеты. В Пентагоне же пришли к выводу, что передача этих самолетов Украине не принесет существенной пользы Киеву и к тому же может привести к эскалации в отношениях с Россией.