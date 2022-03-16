CNN сообщил о предварительном согласии Словакии на передачу Украине С-300

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти Словакии предварительно согласились предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) советского производства С-300, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Однако, по словам собеседников телеканала, перед США и НАТО встает вопрос об обороноспособности самой Словакии, если она передаст Украине С-300, поэтому окончательно передача ЗРК еще не согласована.

Два источника отметили, что вместо С-300 Словакия может получить ЗРК Patriot. Кроме того, напоминает CNN, ФРГ и Нидерланды уже объявляли о переброске Patriot в Словакию. Однако, как уточнил один из источников телеканала, интеграция этого ЗРК в оборону страны и обучение персонала потребует времени.

Ранее в среду CNN сообщал, что на Украину уже отправлен ряд систем ПВО советского производства, включая "Осу" (по классификации США и НАТО - SA-8).

Между тем, ЗРК С-300 среди союзников США также располагают Болгария и Греция, отмечает телеканал.

В среду в видеообращении к конгрессу США президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Вашингтон учредить "гуманитарную" бесполетную зону над его страной, а если это невозможно, то поставлять Киеву такие вооружения, как С-300.

Позднее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $800 млн. В частности, Байден сказал, что среди предоставляемой США помощи - 800 единиц зенитных вооружений, в том числе системы ПВО дальнего радиуса действия.