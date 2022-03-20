Минобороны РФ оценило в 130 тысяч число остающихся в Мариуполе мирных жителей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В городе Мариуполь на юго-востоке Украины находятся до 130 тысяч жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"По нашим данным, в городе в настоящее время в заложниках осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран", - сказал Мизинцев.

По его словам, за три дня из Мариуполя на территорию России были вывезены почти 60 тысяч жителей, в том числе 139 иностранных граждан. Всего за время военной операции российские военные эвакуировали из Украины более 330 тысяч человек, включая почти 69 тысяч детей, добавил Мизинцев.

Он также заявил, что украинская сторона продолжает препятствовать эвакуации мирных жителей и иностранных граждан на территорию России.

"При этом на текущие сутки официальным Киевом дополнительно заявлено еще семь гуманитарных коридоров - на киевском, харьковском и запорожском направлениях", - сказал он.

Как сообщил Мизинцев, Россия и Украина согласовали маршрут выхода людей из Мариуполя на территорию, которую контролирует Киев, завтра, 21 марта.

"Российская Федерация с 10 часов утра по московскому времени завтра, 21 марта, открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном, и, по согласованию с украинской стороной, в западном направлениях", - сказал Мизинцев на брифинге.

Российская сторона, по его словам, разработала следующий алгоритм действий: с 9:00 устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией, с 9:30 стороны объявляют "режим полной тишины". Он пояснил, что фактическое начало действия "режима тишины" обеими сторонами обозначается поднятием флагов по всей линии соприкосновения: с российской стороны - красных, с украинской стороны - белых.

"С 10 часов, находясь непрерывно на связи осуществляется постоянное взаимодействие по функционированию гуманитарных коридоров между уполномоченными должностными лицами в Москве и Киеве, перечень должностных лиц по согласованию сторон. О должностном лице с российской стороны украинская сторона уже уведомлена", - добавил он.

Россия до 5:00 21 марта будет ждать ответ украинской стороны на предложения по работе гуманитарных коридоров из Мариуполя, вывода вооруженных формирований и мирных граждан, введения режима тишины.

Кроме того, Мизинцев заявил, что РФ предлагает всем вооруженным украинским формированиям покинуть Мариуполь в понедельник без оружия и боеприпасов,

"Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории", - сказал он

Также он сообщил, что российская сторона приглашает международные организации к работе по выводу граждан из Мариуполя.

"Направляем официальное обращение в ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, представителей которых приглашаем для сопровождения практических мероприятий этой гуманитарной операции, как называется, непосредственно на "земле", то есть в городе Мариуполе, при этом обязательно в составе гуманитарных колонн, как российской, так и украинской сторон", - сказал Мизинцев.