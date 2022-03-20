Власти Украины сообщили о 7,2 тыс. эвакуированных за воскресенье

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - За воскресенье из семи гуманитарных коридоров сработали четыре, удалось эвакуировать 7 295 человек, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

По ее словам, из Мариуполя в Запорожье эвакуировались 3 985 человек автобусами из Бердянска и личным транспортом.

"Завтра с утра мы планируем отправить в направлении Мариуполя около 50 автобусов из Запорожья", - сообщила Верещук в видеообращении в воскресенье вечером.

Ожидается эвакуация жителей Мариуполя автобусами из города Мангуш, а также населенных пунктов возле Мангуша, в частности из Мелекино.

В Киевской области из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 тыс. человек, из Тарасовки в Бровары - 1 310 человек.