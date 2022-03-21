На юге Китая разбился пассажирский самолет
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет компании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщил в понедельник телеканал CGTN. На борту лайнера были 133 человека.
На месте крушения идет спасательная операция.
Издание The Guardian сообщило, что самолет Boeing 737 потерпел крушение в районе городского округа Учжоу. В результате катастрофы в горах вспыхнул пожар.
Самолет летел из Куньминя в Гуанчжоу.