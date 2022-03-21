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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

На юге Китая разбился пассажирский самолет

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет компании China Eastern Airlines потерпел крушение на юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщил в понедельник телеканал CGTN. На борту лайнера были 133 человека.

На месте крушения идет спасательная операция.

Издание The Guardian сообщило, что самолет Boeing 737 потерпел крушение в районе городского округа Учжоу. В результате катастрофы в горах вспыхнул пожар.

Самолет летел из Куньминя в Гуанчжоу.

Китай
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