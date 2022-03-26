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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

В Китае признали погибшими всех пассажиров потерпевшего крушение Boeing 737

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Китае признали погибшими всех пассажиров потерпевшего крушения Boeing 737 авиакомпании Chinese Eastern Airlines, сообщают в субботу государственные СМИ.

На борту самолета находились 132 человека, среди них девять членов экипажа, остальные - пассажиры.

Пассажирский самолет компании China Eastern Airlines 21 марта потерпел крушение на юге КНР в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Это первая катастрофа коммерческого лайнера в Китае с 2010 года.

Федеральное управление гражданской авиации США предложило помощь Китаю в расследовании крушения Boeing.

Китай Chinese Eastern Airlines
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