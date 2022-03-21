Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Усейн Болт против теропода, ускорение робогепарда, а также чем примечателен марсианский грунт на Равнине Утопия

Робот Mini Cheetah Фото: Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Планетологи из Харбинского университета опубликовали предварительные результаты анализа данных о структуре поверхности в районе высадки китайского марсохода "Чжужун" за первые 60 солов. Его доставили на Равнину Утопия на Марсе в мае 2021 года. Оказалось, что грунт в месте высадки гораздо более прочный, чем лунный реголит, а также достаточно липкий. Кроме того, ученые определили, что рельеф в том месте сформирован за счет физического и химического выветривания горных пород, в том числе с участием воды.

- Швейцарские физики создали первую в мире ахроматическую линзу для рентгеновского диапазона. Она состоит из рассеивающей рефракционной линзы и собирающей зонной пластинки. Такой объектив сможет в будущем улучшить работу рентгеновских телескопов и микроскопов.

- Марсоход "Персеверанс" определил скорость распространения звука в марсианской атмосфере. Она оказалась значительно ниже, чем скорость звука на Земле. Ученые также выяснили, что высокочастотные звуки распространяются на Марсе быстрее, чем низкочастотные. Предполагается, что это связано с различиями в колебательных модах молекул углекислого газа при поглощении разных звуковых волн.

- Усейн Болт оказался быстрее динозавра. Американский преподаватель физики предложил своим студентам выяснить, кто окажется победителем в гипотетическом забеге на 100 м между рекордсменом в беге на короткие дистанции Усейном Болтом и тероподом Dilophosaurus wetherilli, известным по фильму "Парк Юрского периода". Данные, полученные с помощью оцифровки спортсмена и биомеханического моделирования, показали, что человек одержит победу с отрывом в две секунды.

- И еще немного о беге: разработчики из Массачусетского технологического института научили четвероногого робота Mini Cheetah быстро бегать. Он поставил собственный рекорд, разогнавшись до 3,9 метра в секунду после обучения в симуляции с нейросетью в качестве алгоритма-контроллера. По словам разработчиков, благодаря симуляции за три часа робогепард получает столько же опыта, сколько за сто дней в реальности.

- Исследователи из Австралии разработали метод, который позволяет засекать дроны на расстоянии от 30% до 49% большей, чем традиционные широкополосные и узкополосные системы определения их местонахождения. Ученые ориентировались на мух-журчалок, эти насекомые различают цели в условиях очень плохой видимости. Новый метод предполагает анализ акустического следа летательных аппаратов, преобразованных в изображения. С помощью этого метода во время испытаний дроны выдавали себя на расстоянии 3-4 км. Кроме того, стали точнее данные о параметрах и траекториях их полета.