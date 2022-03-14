Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Электростатические взлеты пауков, полностью партеногенетические мыши и омолаживающий эффект спячки сурков

Фото: DEA / DANI-JESKE/De Agostini via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Животным не обязательно нужны крылья, чтобы летать. Это доказывают пауки, которые умеют плести из паутины "паруса" в виде конических пучков, благодаря которым взлетают вверх. Физики построили математическую модель паука, который поднимается в воздух за счет электрического заряда на нитях паутины. Ученые смогли воспроизвести результаты эксперимента, а также обнаружили, что слишком большой заряд увеличивает парусность паутины, что может, в зависимости от условий, тормозить или ускорять взлет.

- Планетологи, работающие с образцами грунта астероида Рюгу, доставленными на Землю станцией "Хаябуса-2", обнародовали новые данные. В грунте нашли более десяти типов аминокислот, а также полициклические ароматические углеводороды и соединения азота. Это подтверждает идею о том, что астероиды С-типа (считаются родительскими телами углеродистых метеоритов) могли быть поставщиками на молодую Землю пребиотических соединений, таких как аминокислоты.

- Спячка помогла желтобрюхим суркам Marmota flaviventer притормозить эпигенетическое старение. К такому выводу пришли ученые, которые изучили образцы крови, взятые у нескольких десятков сурков в разное время года. Оказалось, что их эпигенетический возраст меняется неравномерно, а спячка если не помогает уменьшить его, то по крайней мере не дает ему расти. Помимо нагревания и охлаждения клеток, в омолаживающий эффект спячки могут внести вклад и малоподвижность животных, и снижение аппетита.

- Первый в мире получатель генно-модифицированного сердца свиньи скончался 8 марта. Причина смерти пока не объявлена. Всего после пересадки сердца 57-летний Дэвид Беннетт продержался чуть больше двух месяцев, что уже является рекордом для трансплантации сердца от ГМ-свиньи. Мужчина оказался в больнице осенью 2021 года с аритмией. Пациенту нельзя было пересадить донорское сердце или установить искусственный клапан, мужчина согласился на предложенный экспериментальный метод лечения.

- В Шанхае родились первые полностью партеногенетические мыши. Ученым удалось вырастить мышей из одной-единственной яйцеклетки. Прежде исследователям с большими трудностями удавалось получать только детенышей от однополых пар животных. Теперь же на свет появились первые истинно партеногенетические детеныши. В своей работе ученые использовали два комплекта "генетических ножниц" на основе CRISPR и сотни пробных эмбрионов.

- Норвежцы разработали дрон автономной подземной разведки. Он умеет уходить от столкновений, но если и врежется, то нестрашно – корпус сделан из многослойной углеродной пены. Дрон оснащен четырьмя моторами и полетным контроллером, следящим за положением и тягой. При длине и ширине 38 см его масса – 1,45 кг. Продолжительность полета – десять минут.

- Генетики и геронтологи проверили, как сказывается на здоровых мышах частичное репрограммирование. Это метод, в ходе которого все клетки их тела "сдвигают" немного ближе к стволовым. Выяснилось, что такая терапия довольно безопасна и снижает эпигенетический возраст отдельных клеток. Правда, она оказывает влияние только в долгосрочной перспективе и не на все ткани организма.