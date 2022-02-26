Российские военные взяли под полный контроль Мелитополь

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные взяли украинский город Мелитополь под полный контроль, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями российских Вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", - сказал он.

В ночь на субботу российские военные заявили о входе в Мелитополь.

"Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь", - сообщили в Минобороны РФ.

Мелитополь - город на юге Запорожской области в 50 км от Азовского моря. Это второй по величине город области, население - около 150 тыс. человек.