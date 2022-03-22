Байден выразил готовность принимать ответные меры в случае "российских кибератак"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что РФ изучает варианты потенциальных кибератак на США, говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня моя администрация повторяет предупреждения. Они основаны на появляющихся данных разведки о том, что РФ изучает варианты для потенциальных кибератак", - говорится в заявлении президента, опубликованном в понедельник.

В связи с этим Байден заявил о необходимости ускорить работу по улучшению кибербезопасности на территории США.

Президент США отметил, что его администрация продолжит "прилагать все усилия, чтобы сдерживать, препятствовать и, если это будет необходимо, отвечать на кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры".

Байден также призвал руководителей крупного бизнеса наращивать потенциал своих компаний для противодействия возможным кибератакам из России.

"На карту поставлены не только ваши интересы. На карту поставлены национальные интересы", - заявил Байден на встрече с представителями бизнеса.

"Для вас патриотическое обязательство инвестировать как можно больше, чтобы убедиться (...), что вы создали свой технологический потенциал для борьбы с кибератаками", - отметил президент США.

Байден добавил, что кибератаки являются одним из инструментов, которые "Россия, скорее всего, будет использовать".

Между тем, ранее на брифинге в Белом доме заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила, что в настоящее время у Вашингтона нет доказательств какой-либо конкретной российской кибератаки.

"Нет никаких доказательств какой-либо конкретной кибератаки, которую мы ожидаем", - сказала Нюбергер.

"Мы наблюдаем некоторую подготовительную деятельность, и это то, чем мы поделились (...) с компаниями, которые, по нашему мнению, могут пострадать", - отметила она.