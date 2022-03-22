Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 472,1 млн

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 472 126 856, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 093 876 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 778 889 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 972 634.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 43 010 971, а число умерших от последствий заражения вирусом - 516 543.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 650 082 человека, из них скончались 657 595.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 24 347 772 инфицированных и 142 114 умерших.

В Великобритании заболели 20 470 351 человек, скончались 164 266.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 783,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 988 человек, Индии - 368, Бразилии - 3 055, Франции - 2 153, Великобритании - 2 390.